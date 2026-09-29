Mujer resulta lesionada en la cabeza tras accidente en Monclova

MONCLOVA, Coah.– Una mujer resultó lesionada en la cabeza luego de golpearse contra una protección metálica que cubría un medidor de una casa de empeño, cuando caminaba por calles del sector El Pueblo.

Los hechos ocurrieron alrededor de las 09:00 horas de este martes, sobre la calle Cuauhtémoc, cerca de la rotonda de Benito Juárez, cuando Perla Santoyo, de 30 años, caminaba por la banqueta con dirección hacia el bulevar Ejército Mexicano.

De acuerdo con lo informado en el lugar, al llegar a la esquina la mujer cedió el paso a un hombre que caminaba por la zona y, al intentar esquivarlo, terminó golpeándose contra la estructura de acero que protegía el medidor del establecimiento.

El incidente generó el reporte de un accidente, por lo que autoridades acudieron al sitio para tomar conocimiento.

Al confirmar que Perla había sufrido una lesión en la cabeza, solicitaron la presencia de paramédicos de Cruz Roja Mexicana, quienes le brindaron los primeros auxilios.

Posteriormente, los socorristas trasladaron a la mujer a la Clínica 7 del Seguro Social, donde ingresó acompañada de otra mujer y quedó bajo atención médica.

Por fortuna, la lesión que presentaba en la cabeza no era de gravedad y no comprometía su vida.