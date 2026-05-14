Suspenden búsqueda de Mariana, niña que cayó en el Gran Canal de Nextlalpan; familia está indignada

La suspensión de las labores de búsqueda de Mariana Valentina, una menor de 11 años que cayó al Gran Canal de Nextlalpan el pasado 5 de mayo, generó enojo e indignación entre sus familiares, quienes demandaron que los operativos continúen hasta encontrar su cuerpo.

Elementos de Protección Civil y Bomberos informaron que la decisión fue tomada luego de ocho días de intensos trabajos sin obtener resultados positivos. Durante este periodo, los rescatistas realizaron recorridos a pie, maniobras de arrastre, revisión de basura acumulada en el canal y patrullajes en lancha en un perímetro de aproximadamente tres kilómetros.

Acciones de la autoridad

En las tareas también participaron cuerpos de rescate y bomberos de la Ciudad de México y de los municipios de Zumpango, Jaltenco y Tequisquiac. A pesar del esfuerzo de decenas de personas involucradas en el operativo, no fue posible localizar a la menor.

Las autoridades señalaron que, ante la falta de resultados, se optó por detener temporalmente la búsqueda y esperar a que el cuerpo salga a la superficie. Explicaron además que, debido a las condiciones del agua y al posible estado de descomposición, la corriente pudo haber arrastrado nuevamente el cuerpo.

Reacciones de la familia

La determinación causó molestia entre familiares y amigos de Mariana, quienes consideraron injusto suspender las labores tras más de una semana de búsqueda. Los seres queridos de la menor insistieron en que las autoridades tienen la obligación de continuar con los trabajos hasta localizarla.

Desde el día de la desaparición, los familiares instalaron una carpa junto al canal, donde permanecen diariamente participando en la búsqueda de la niña, quien cursaba el sexto año de primaria y tenía planes de ingresar a la secundaria este año.