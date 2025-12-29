Conductor se queda dormido y sufre volcadura en el Distribuidor Vial El Sarape

SALTILLO, Coahuila.- El Distribuidor Vial El Sarape fue escenario de una fuerte volcadura en las primeras horas de este lunes cuando un hombre, aparentemente fatigado y dormido al volante, perdió el control de su unidad. El accidente se registró aproximadamente a las 3:40 de la madrugada sobre el bulevar Fundadores, en dirección al oriente.

El conductor, identificado como Héctor N, de 37 años, conducía un vagón blanco cuando, al quedarse dormido, su vehículo se proyectó contra la base de concreto de uno de los puentes del distribuidor vial y quedó volcado de lado en el carril central de la vialidad.

Automovilistas que circulaban por el lugar fueron testigos del accidente y se acercaron para auxiliar al hombre, quien manifestaba dolor en varias partes del cuerpo tras la colisión.

Minutos después arribaron oficiales de la Policía Estatal, quienes abanderaron la zona para proteger a los participantes y coordinaron la llegada de los servicios de emergencia.

Paramédicos de la Cruz Roja Mexicana brindaron los primeros auxilios al lesionado y lo trasladaron a la Clínica 2 del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) para valoración médica especializada.

Debido a la posición del vehículo y al impacto, el tránsito se vio interrumpido temporalmente mientras una grúa retiraba la unidad siniestrada y se restablecía la circulación.

Autoridades de tránsito informaron que el exceso de sueño al volante representa un riesgo constante en esta zona, donde el flujo vehicular es intenso y los cambios de carril son frecuentes, lo que ha llevado incluso a recientes reconfiguraciones viales en el distribuidor para mejorar la fluidez y seguridad.