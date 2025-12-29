Juan Manuel Sáenz es atacado en su casa en Monclova

La dueña de la vivienda llamó al 911 al percatarse de la presencia del sujeto, tras ver que no respondía.

BRENDA REBOLLOSO

MONCLOVA, COAH.— Un hombre de aproximadamente 55 años fue localizado tirado en un domicilio ajeno con visibles huellas de violencia, la noche de ayer en la colonia Mezquital del Valle, lo que generó la movilización de las autoridades municipales y paramédicos de Cruz Roja Mexicana.

El reporte se recibió alrededor de las 20:14 horas, alertando sobre una persona inconsciente en la cochera de una vivienda localizada en la calle Hermanos Serdán número 622, entre las calles Valle del Sol y Valle Central. Fue la dueña del domicilio quien solicitó el apoyo al señalar que había encontrado al hombre tirado, vomitando, con dificultad para respirar y con golpes visibles en las manos, sin poder ayudarlo a levantarse.

¿Cómo ocurrió el hallazgo?

Al arribar las autoridades, el hombre fue identificado como Juan Manuel Sáenz, quien se encontraba desorientado y no recordaba su domicilio. Vecinos del sector indicaron desconocer qué le había ocurrido previamente, así como si se encontraba bajo los efectos del alcohol o alguna sustancia.

Durante la intervención, los oficiales se entrevistaron con Dora Elia Córdova, vecina del domicilio marcado con el número 618 de la misma calle, quien señaló que el hombre había estado recostado en la cochera mientras se esperaba la llegada de una ambulancia.

Acciones de la autoridad

Al sitio acudieron elementos preventivos y de la Agencia de Investigación Criminal, así como paramédicos de la Cruz Roja, quienes brindaron atención prehospitalaria al lesionado. Tras la valoración inicial, se determinó que presentaba un golpe en la mano derecha y un cuadro de taquicardia, por lo que fue trasladado al Hospital General Amparo Pape de Benavides para descartar lesiones de mayor gravedad o algún otro padecimiento.

Investigación en curso

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos y no descartaron que el hombre haya sido víctima de una agresión, por lo que el caso quedó bajo seguimiento para esclarecer el origen de las lesiones.