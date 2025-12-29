Accidente de camioneta en Zona Centro: choca contra poste

Una mujer protagonizó un aparatoso accidente la mañana de este lunes, luego de estrellar su camioneta contra un poste de concreto de la Comisión Federal de Electricidad, tras dormitar al volante y derrapar por el pavimento mojado en calles de la Zona Centro, lo que desató la movilización de las autoridades.

El percance ocurrió sobre la calle Juárez, cerca del cruce con Ildefonso Fuentes, cuando la conductora regresaba a su domicilio. De acuerdo con la información recabada, la mujer perdió momentáneamente el control de la unidad debido al cansancio y a las condiciones resbaladizas de la carpeta asfáltica por la lluvia, lo que provocó que el vehículo se deslizara hasta impactarse de lleno contra el poste.

¿Cómo ocurrió el accidente?

La unidad involucrada es una Dodge Grand Caravan modelo 2003, color gris, la cual era conducida por Leonor Rodríguez Linares, de 41 años de edad, con domicilio en la privada Adolfo López Mateos número 1624, en la colonia Aguilar.

A pesar de la magnitud del choque y de los daños materiales registrados en la camioneta, la conductora resultó ilesa, sin que fuera necesario su traslado a un hospital.

Acciones de la autoridad

Elementos del Departamento de Control de Accidentes acudieron al lugar para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y coordinar las labores para retirar la unidad dañada, además de evaluar los daños ocasionados al poste de la CFE.