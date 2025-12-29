Incendio en Monclova: cortocircuito afecta vivienda de Cristina Ríos

MONCLOVA, COAH.— Un incendio registrado la noche de ayer en un domicilio de la colonia La Ribera provocó la movilización inmediata de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal, luego que un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado desatara el fuego al interior de la vivienda.

El siniestro fue reportado alrededor de las 22:30 horas en una casa habitación ubicada en la calle La Ribera número 309, entre la calle Río San Juan y avenida La Ribera. De acuerdo con el reporte inicial, la usuaria que solicitó el apoyo informó que el inmueble ya se encontraba desocupado, por lo que no había personas en riesgo dentro del domicilio.

Al arribar al lugar, los bomberos iniciaron de inmediato las labores para sofocar las llamas y evitar que el fuego se propagara a viviendas contiguas y causará más daños en el inmueble. Luego de varios minutos de lidiar con las intensas llamas, los vulcanos lograron sofocar el incendio.

Tras controlar la situación, se confirmó que el incendio se originó a causa de un cortocircuito en un aparato de aire acondicionado, específicamente en un abanico de agua, lo que provocó el sobrecalentamiento y el inicio del fuego.

En el sitio se entrevistaron con Cristina Ríos, propietaria del domicilio afectado, quien confirmó lo ocurrido y colaboró con las autoridades para la evaluación de los daños. Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas, aunque el incendio dejó daños materiales en el interior de la vivienda.

Elementos de la Policía Municipal apoyaron en el resguardo del área mientras se realizaban las maniobras de emergencia. Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a revisar de manera periódica las instalaciones eléctricas y los aparatos de uso doméstico, a fin de prevenir este tipo de incidentes.