Asalta tienda con cuchillo y piedra

MONCLOVA, COAH.- Cerca de seis mil pesos en efectivo obtuvo un sujeto que irrumpió en una tienda de conveniencia de la colonia 2 de Abril y amenazó a las empleadas con un cuchillo y una piedra para obligarlas a entregar el dinero.

El atraco ocurrió alrededor de las 21:00 horas, en el negocio ubicado sobre la avenida Las Torres, en el cruce con la calle 45, hasta donde llegó el individuo que inicialmente se hizo pasar por un cliente.

Método del Atraco

Según los primeros testimonios, el hombre preguntó a las trabajadoras si contaban con dinero, por lo que ellas pensaron que buscaba realizar un retiro de efectivo. Sin embargo, al acercarse a las cajas, el sujeto sacó un cuchillo y una piedra para intimidarlas y exigirles el dinero.

Ante las amenazas, las empleadas entregaron el efectivo disponible, cuyo monto fue calculado en aproximadamente seis mil pesos. Una vez que consiguió el botín, el delincuente abandonó el establecimiento y escapó corriendo, sin que se conociera su rumbo.

El sospechoso fue descrito como un hombre alto y delgado, quien vestía sudadera negra con franjas grises y capucha, pantalón de mezclilla y tenis blancos.

Respuesta de las Autoridades

Tras ponerse a salvo, las trabajadoras activaron la alarma de pánico, lo que movilizó a elementos de la Policía Municipal y agentes de la Agencia de Investigación Criminal, quienes se entrevistaron con las afectadas para obtener detalles sobre el asaltante.

Las corporaciones realizaron recorridos por el sector, aunque no lograron ubicar al responsable. También se revisaron las cámaras de vigilancia del establecimiento para tratar de obtener imágenes que ayuden a identificarlo.

Finalmente, las empleadas recibieron orientación para acudir ante el Ministerio Público y presentar la denuncia correspondiente, con el propósito de que se iniciara la investigación y se diera con el paradero del responsable.