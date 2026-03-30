Movilización policiaca tras asalto en tienda de Monclova

MONCLOVA, COAH.- A plena luz del día, un solitario delincuente perpetró un asalto en una tienda de conveniencia perteneciente a una conocida cadena comercial, desatando una intensa movilización policiaca en las calles del Fraccionamiento Francisco I. Madero.

El atraco ocurrió alrededor de las 09:00 horas, en la tienda ubicada en la calle Plan de Guadalupe y la calle Arturo Méndez, en el Fraccionamiento Francisco I. Madero. Hasta ese sitio ingresó un hombre que cubría su rostro y cuello con una especie de bufanda, vestía chaleco negro y playera y gorra amarilla, y sin mostrar arma amagó a la cajera exigiéndole el dinero de las ventas. Atemorizada, la empleada accedió a entregar el efectivo para evitar que la situación escalara.

Al tener su botín, el delincuente salió corriendo de la tienda y se perdió por las calles aledañas, hecho que aprovechó la parte afectada para pedir el apoyo de las autoridades municipales.

Oficiales de la Policía Municipal acudieron a la tienda, dialogando con la encargada de la tienda, quien mostró los videos captados por las cámaras de seguridad del momento justo en que se perpetró el asalto. A pesar que las autoridades recorrieron las calles aledañas al negocio a fin de dar con el paradero del asaltante, no lograron ubicarlo.

Los elementos recomendaron a los empleados afectados iniciar el proceso de denuncia formal ante el Ministerio Público, a fin de que se integre la carpeta de investigación correspondiente y se dé seguimiento al asalto cometido en agravio de la cadena comercial.