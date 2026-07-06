Delincuente asalta tienda de conveniencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Un solitario delincuente volvió a sembrar el temor entre empleados de una tienda de conveniencia al irrumpir con amenazas en un establecimiento de la colonia Buenos Aires, donde obligó a la cajera a entregarle el dinero de las ventas antes de escapar sin dejar rastro.

El violento atraco ocurrió alrededor de las 20:00 horas de ayer en una tienda de 24 horas ubicada sobre la avenida Las Torres, entre las calles Aldo Baroni y Eulalio Gutiérrez, donde la trabajadora activó el botón de pánico apenas logró ponerse a salvo.

De acuerdo con el reporte, el asaltante ingresó al negocio con el rostro cubierto, portando una gorra gris, vistiendo una camisa verde y un short negro. La empleada lo describió como un hombre de aproximadamente 22 años de edad y de tez morena.

Sin perder tiempo, el sujeto se dirigió directamente al área de cajas y, bajo amenazas de muerte, exigió a la cajera que le entregara todo el efectivo. Temiendo por su integridad, la trabajadora accedió y el delincuente tomó el dinero para después escapar con rumbo desconocido.

Tras recibir la alerta, elementos de la Policía Municipal desplegaron un operativo de búsqueda por las calles de la colonia Buenos Aires y sectores cercanos; sin embargo, pese a los recorridos realizados, el presunto responsable no pudo ser localizado.

Más tarde, detectives de la Agencia de Investigación Criminal acudieron al establecimiento para iniciar las indagatorias y revisar las grabaciones de las cámaras de videovigilancia, con el objetivo de identificar al responsable y seguir su ruta de escape.

Finalmente, los oficiales orientaron a los encargados del establecimiento para que formalizaran la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable, mientras la Fiscalía General del Estado continúa con la carpeta de investigación para esclarecer el atraco.