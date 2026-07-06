Seguridad Pública asegura motocicletas en operativo en Frontera

FRONTERA COAH.-Con el objetivo de detectar motocicletas con reporte de robo o que carezcan de documentación que acredite su legal propiedad, elementos de Seguridad Pública realizaron un operativo de vigilancia que derivó en el aseguramiento de diversas unidades en distintos sectores del municipio.

El despliegue policial se llevó a cabo la tarde del lunes mediante recorrido preventivo en las colonias Sierrita, Occidental, Borja, Jardines del Aeropuerto, 10 de Mayo y la Zona Centro.

De acuerdo con la información disponible, las acciones forman parte de una estrategia para reforzar la presencia policial y mantener vigilancia permanente en sectores considerados prioritarios.

Las autoridades informaron que uno de los principales objetivos del operativo es detectar motocicletas que pudieran estar relacionadas con hechos delictivos o que circulen sin documentos que acrediten su propiedad, además de verificar que los conductores cumplan con la normatividad vigente.

Asimismo, señalaron que este tipo de dispositivos busca contribuir a la disminución de los índices delictivos, debido a que, en diversos robos y asaltos, los responsables utilizan motocicletas para desplazarse y facilitar su huida.

Las unidades que presentaron irregularidades fueron aseguradas para su revisión y, en su caso, para que sus propietarios acrediten legalmente la posesión de los vehículos conforme a los procedimientos establecidos por la autoridad competente.

Los operativos continuarán de manera aleatoria en distintos sectores del municipio como parte de las acciones preventivas implementadas por la corporación para fortalecer la seguridad y reducir la incidencia delictiva.