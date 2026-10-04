Cae "El Gordo" con droga aseguran moto y efectivo

ACUÑA, COAH.- Un hombre de 27 años, identificado como Arturo N, alias "El Gordo" y "El Mimoso", fue detenido durante un operativo en el municipio de Acuña, donde autoridades aseguraron 25 envoltorios con hierba verde con características de presunta marihuana.

El detenido, quien tendría su domicilio en el fraccionamiento La Rivera, fue localizado durante la intervención de las autoridades, que posteriormente aseguraron diversos objetos relacionados con las diligencias.

Entre lo decomisado se encuentra una motocicleta Italika y una mochila, además de cuatro paquetes de color negro que contenían hierba verde con características de presunta marihuana.

Durante la revisión también fueron localizadas 21 bolsas transparentes, selladas y con el mismo enervante, por lo que fueron aseguradas para ser puestas a disposición de la autoridad competente.

Las autoridades encontraron además dinero en efectivo en billetes de distintas denominaciones.

El numerario fue considerado inicialmente como posible producto de la venta de narcóticos, aunque esta circunstancia, por sí misma, no determina responsabilidad penal.

Tras concluir la intervención, Arturo N y los objetos asegurados fueron puestos a disposición del Ministerio Público, instancia encargada de continuar con las investigaciones.

Acciones de la autoridad

Será la autoridad ministerial la que determine la situación jurídica del detenido con base en los elementos integrados en la carpeta correspondiente.

También deberá establecer la procedencia y destino de los objetos y sustancias aseguradas, así como las responsabilidades que, en su caso, pudieran derivarse de los hechos.

Por ahora, Arturo N permanece sujeto al procedimiento correspondiente, mientras el Ministerio Público determina los pasos legales a seguir.