Detienen a mujer con armas en el Puente II

PIEDRAS NEGRAS, COAH.- Una mujer fue detenida por elementos de la Policía Estatal de Coahuila luego de que, durante una revisión de rutina, localizaran varias armas de fuego en el interior del vehículo que conducía al ingresar a México por el Puente Internacional Número 2.

Detalles de la detención

El aseguramiento ocurrió en un filtro instalado en la salida del cruce fronterizo, donde los agentes marcaron el alto a un Mitsubishi Eclipse color cobre, con capote desmontable y placas del estado de Texas.

Durante la inspección del automóvil, los policías localizaron varias armas de fuego en el interior, por lo que procedieron a asegurar tanto el vehículo como el armamento y detener a la conductora.

Hasta el momento, la información oficial no establece la cantidad exacta de armas aseguradas, sus características ni los calibres.

La detenida fue trasladada y puesta a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), con sede en Piedras Negras, autoridad que quedó a cargo de las investigaciones correspondientes.

Investigación de la FGR

La FGR deberá determinar, con base en las pruebas recabadas, los delitos que pudieran configurarse y la situación jurídica de la mujer.

La Ley Federal de Armas de Fuego y Explosivos establece en su artículo 11 cuáles son consideradas armas de uso exclusivo del Ejército, Armada y Fuerza Aérea.

Asimismo, los artículos 83 y 84 contemplan sanciones para la portación no autorizada de determinadas armas de uso exclusivo y para el acopio de armamento, respectivamente.

La autoridad ministerial será la encargada de establecer si, además, existen responsabilidades relacionadas con la introducción de armamento procedente del extranjero.

Por tratarse de una investigación en curso, corresponderá a la FGR determinar las circunstancias legales del aseguramiento y resolver conforme a las pruebas integradas en la carpeta de investigación.