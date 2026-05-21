En el pasaje Hidalgo le roban bolso a comerciante

MONCLOVA, COAH.– "La ocasión hace al ladrón", y un descuido de apenas unos minutos fue suficiente para que una comerciante del Pasaje Hidalgo se convirtiera en víctima de un delincuente que aprovechó la oportunidad para apoderarse de su bolso con dinero en efectivo, tarjetas bancarias y pertenencias personales, movilizando a elementos de la Policía Municipal la mañana de este jueves.

Los hechos se registraron alrededor de las 10:00 horas en el local número 9 del pasaje comercial ubicado sobre la calle Abasolo, entre las calles Zaragoza e Hidalgo, en plena Zona Centro, donde la afectada, identificada como Gloria, pidió apoyo a las autoridades tras descubrir el robo.

¿Cómo ocurrió el robo en el Pasaje Hidalgo?

De acuerdo con la versión de la comerciante, el presunto ladrón, un hombre que vestía camisa azul y pantalón de mezclilla, aprovechó el momento en que ella salió de su negocio para acudir al local de enfrente a realizar un pago, dejando su bolso dentro de su establecimiento.

Sin imaginar lo que ocurriría, la mujer regresó instantes después solo para descubrir que el bolso había desaparecido. En su interior llevaba aproximadamente dos mil pesos en efectivo, además de tarjetas bancarias y objetos personales.

Fue el comerciante al que Gloria había acudido a pagar quien logró percatarse de la sospechosa acción y le alertó de inmediato sobre el sujeto que había salido apresuradamente del lugar.

Acciones de la Policía Municipal

Tras el reporte, elementos de la Policía Municipal acudieron rápidamente al sitio y comenzaron con las investigaciones apoyándose en cámaras de seguridad de negocios cercanos, donde lograron observar parte de la maniobra utilizada por el ladrón para despistar a las autoridades.

Según las grabaciones, el sujeto llevaba una playera blanca colgada alrededor del cuello, misma que utilizó después del robo para cambiar su apariencia. Tras sustraer el dinero, presuntamente abandonó el bolso junto con la camisa azul que portaba inicialmente, colocándose la playera blanca para dificultar su identificación.

El bolso fue localizado tirado al exterior del pasaje, aunque el efectivo ya no se encontraba dentro. Policías municipales orientaron a la afectada para formalizar la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público y continuar con las investigaciones.

A pesar de los recorridos realizados por el primer cuadro de la ciudad, el presunto ladrón no fue ubicado hasta el cierre de esta edición.