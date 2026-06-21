Incendio de auto KIA provoca emergencia en Monclova

MONCLOVA, COAH.- Lo que debía ser el regreso a casa con un vehículo recién reparado terminó convirtiéndose en una emergencia para un automovilista, luego que su auto comenzó a incendiarse repentinamente en calles de la colonia El Pueblo durante la mañana de este sábado.

Los hechos se registraron alrededor de las 09:30 horas en el cruce de las calles 2 de Abril y Aragón, donde vecinos observaron que un automóvil KIA color gris despedía humo y llamas desde el compartimiento del motor.

La situación generó alarma entre residentes y automovilistas que transitaban por el sector, quienes de inmediato solicitaron la intervención de los cuerpos de emergencia para evitar que el fuego se extendiera o alcanzara otros vehículos.

Elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos acudieron rápidamente al lugar y comenzaron las maniobras para controlar el incendio, mientras oficiales de la Policía Municipal acordonaban el área para prevenir riesgos entre peatones y conductores.

En el sitio, los rescatistas se entrevistaron con Carlos Hernández, propietario del vehículo, quien explicó que minutos antes había retirado la unidad de un taller mecánico donde le realizaron trabajos de reparación.

Según relató, presuntamente una conexión incorrecta en el sistema eléctrico, específicamente relacionada con el acumulador, habría provocado un cortocircuito que derivó en el incendio.

Las llamas fueron controladas antes de que consumieran por completo el automóvil; sin embargo, el fuego ocasionó severos daños en el área del motor y parte del sistema eléctrico de la unidad.

Afortunadamente no se reportaron personas lesionadas, aunque el incidente dejó importantes pérdidas materiales y abrió el cuestionamiento sobre la calidad de los trabajos realizados en el taller donde el vehículo había sido intervenido.

Las autoridades tomaron conocimiento de los hechos, mientras el afectado analizaría las acciones correspondientes para determinar responsabilidades por los daños sufridos por su automóvil.