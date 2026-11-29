MONCLOVA, COAH.- Un transeúnte fue víctima de un asalto a mano armada en plena zona centro, donde dos sujetos lo amagaron con una navaja para despojarlo de dinero en efectivo, un teléfono celular y otras pertenencias. Los responsables lograron escapar y no fueron detenidos.

El afectado, identificado como Jesús N., caminaba por la calle Juárez durante la tarde del sábado, cuando fue interceptado por dos individuos que le cerraron el paso y lo amenazaron con un arma blanca.

Bajo intimidaciones, los delincuentes le exigieron entregar sus objetos de valor. Ante el riesgo de sufrir una agresión, el hombre accedió a sus exigencias y entregó el efectivo que llevaba consigo, además de su teléfono celular y otras pertenencias.

Después de cometer el robo, los dos sujetos huyeron por las calles del primer cuadro de la ciudad, sin que el afectado pudiera impedir su escape.

Una vez que se vio fuera de peligro, Jesús N. solicitó apoyo y reportó el atraco ante las autoridades municipales, lo que provocó la movilización de elementos de Seguridad Pública.

Los oficiales acudieron para tomar conocimiento del reporte y posteriormente implementaron recorridos de vigilancia en distintos puntos de la zona centro, con la finalidad de localizar a los presuntos responsables.

Pese a los recorridos realizados, los uniformados no consiguieron ubicar a los dos individuos, quienes permanecieron sin ser identificados ni detenidos.

El robo se cometió mediante amenazas directas con un arma blanca, con la que los agresores sometieron al transeúnte para obligarlo a entregar sus pertenencias.

Hasta el momento, las autoridades no han informado sobre la recuperación de los objetos robados ni sobre la identidad de quienes participaron en el atraco.