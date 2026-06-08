Saquean taller de camiones

MONCLOVA, COAH.- Un robo cuidadosamente planeado quedó al descubierto la mañana de este lunes cuando el propietario de un taller y parque vehicular de camiones encontró un enorme boquete en una de las paredes del negocio y descubrió que delincuentes habían ingresado durante la madrugada para apoderarse de diverso equipo de valor.

Los hechos ocurrieron en un establecimiento ubicado sobre la calle 6, en el cruce con el bulevar Harold R. Pape, dentro de la colonia Industrial, cerca de la carretera federal número 57, donde el afectado, identificado como José Luis, llegó para iniciar sus actividades diarias y se encontró con una desagradable sorpresa.

Al inspeccionar las instalaciones observó un agujero abierto en una de las paredes del inmueble, por donde presuntamente los ladrones lograron ingresar sin ser detectados. Tras revisar el interior, confirmó la desaparición de computadoras funcionales, equipo de oficina y herramientas utilizadas para el lavado y mantenimiento de las unidades.

El hallazgo provocó la movilización de elementos de la Policía Municipal y detectives de la Agencia de Investigación Criminal, quienes acudieron para tomar conocimiento de los hechos e iniciar las primeras diligencias. Durante la inspección, los agentes documentaron los daños causados al inmueble y recabaron información sobre los objetos sustraídos, aunque hasta el momento no se reportan personas detenidas en relación con el caso.

Trascendió que los responsables aprovecharon la oscuridad y la ausencia de vigilancia para abrirse paso a través de la pared y apoderarse de los artículos sin levantar sospechas entre vecinos o automovilistas que circulan por la zona. Las autoridades orientaron al afectado para que formalice la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público en contra de quien resulte responsable, además de recomendar reforzar las medidas de seguridad mediante sistemas de videovigilancia y personal de resguardo.

El cuantioso robo quedó bajo investigación mientras los propietarios intentan calcular el monto total de las pérdidas ocasionadas por los amantes de lo ajeno.