Detenido en Monclova hombre de 28 años por consumo de drogas en vía pública

MONCLOVA, COAH.- Un hombre de 28 años fue arrestado la mañana de este lunes tras ser sorprendido drogándose en calles de la colonia El Campanario, mientras rondaba una tienda de conveniencia.

Héctor Javier González fue detectado por los empleados del establecimiento, quienes alertaron a las autoridades sobre su actitud errática y el temor de que estuviera planeando un robo.

Al llegar los oficiales de la Policía Municipal, a la calle Ramos Flores sorprendieron a González, quien andaba a bordo de una bicicleta, en flagrancia mientras consumía sustancias tóxicas en la calle.

Esto generó la inmediata detención del hombre por la falta administrativa y su traslado a la Comandancia Municipal, donde permaneció bajo custodia por varias horas.

De acuerdo con la versión de los trabajadores del establecimiento, Héctor Javier había estado rondando las instalaciones durante varios minutos antes de ser interceptado, lo que aumentó las sospechas de un posible robo.

Sin embargo, al momento de ser detenido, la única infracción que se le pudo atribuir fue la del consumo de drogas en la vía pública.