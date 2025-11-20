Brutal ataque deja grave a menor en la Obrera Sur; "Cuasitos"

MONCLOVA, COAH. Un joven de apenas quince años terminó hospitalizado en estado delicado luego de ser salvajemente agredido por un grupo de vándalos conocidos en la zona como "Los Cuasitos". El ataque ocurrió la noche de ayer en la colonia Obrera Sur Tercer Sector, donde el menor fue sorprendido y atacado sin contemplación por varios sujetos armados.

¿Qué ocurrió?

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas en la plaza ubicada sobre la calle Augusto Spies. Diego Gael 'N', quien convivía tranquilamente en el lugar, no imaginó que sería emboscado por los adolescentes con los que, según vecinos, sostenía conflictos previos. Testigos relataron que el menor se encontraba sentado cuando los agresores aparecieron de manera repentina.

Sin darle oportunidad de defenderse, los atacantes comenzaron a golpearlo y luego lo hirieron con un arma blanca en repetidas ocasiones. El joven sufrió al menos nueve lesiones, la mayoría concentradas en la zona del pecho, lo que provocó una escena alarmante entre los presentes.

¿Cuál fue la respuesta de las autoridades?

Tras perpetrar la agresión, los responsables huyeron cobardemente entre las calles oscuras del sector, lo que desató de inmediato un operativo policiaco. Elementos de la Policía Municipal, oficiales de la Policía Estatal Coahuila así como detectives de la Agencia de Investigación Criminal realizaron recorridos en calles cercanas y desplegaron vigilancia especial en distintos puntos, buscando a los implicados en el violento ataque.

Paramédicos de la Cruz Roja acudieron con rapidez para brindarle auxilio al menor, quien fue trasladado de urgencia a la Clínica del Magisterio. El personal médico informó más tarde que el estado de salud de la víctima era delicado, por lo que permanece hospitalizado bajo observación estricta y tratamiento especializado.

¿Qué consecuencias dejó el hecho?

En el transcurso de la madrugada, autoridades lograron detener a tres menores presuntamente vinculados al ataque, quienes quedaron a disposición del Ministerio Público especializado en adolescentes. Las investigaciones continúan para determinar su participación y esclarecer por completo lo ocurrido.