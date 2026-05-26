Recuperan objetos robados en el bazar Soluciones de Frontera

FRONTERA COAH.- La rápida intervención de elementos del Departamento de Seguridad Pública permitió la recuperación de diversos objetos robados de un bazar denominado "Soluciones", ubicado en la colonia Borja, durante la noche de ayer, luego de que un sujeto fuera sorprendido presuntamente saqueando el establecimiento.

Los hechos movilizaron a las corporaciones policiacas tras recibirse el reporte de un robo en proceso en dicho negocio, lo que originó un fuerte despliegue de unidades municipales en el sector. Al arribar al lugar, los oficiales detectaron a un individuo que intentaba apoderarse de distintos artículos del interior del bazar.

De acuerdo con la información preliminar, el presunto responsable ya había logrado sacar varios objetos del establecimiento cuando fue descubierto por las autoridades, quienes actuaron de inmediato para evitar que escapara con el botín.

Tras ser interceptado, los uniformados procedieron al aseguramiento de los artículos sustraídos, mismos que fueron recuperados en su totalidad y puestos nuevamente a disposición del propietario del negocio afectado.

El sospechoso fue detenido en el lugar y trasladado a las instalaciones municipales, donde quedó a disposición de las autoridades correspondientes mientras se realizan las investigaciones para determinar su situación legal.

Vecinos del sector señalaron que este tipo de robos ha generado preocupación entre comerciantes de la colonia Borja, quienes constantemente solicitan mayor vigilancia policiaca para frenar los delitos patrimoniales que afectan la zona.

Las autoridades no dieron a conocer la identidad del detenido, sin embargo, confirmaron que continuará bajo investigación por el delito de robo.