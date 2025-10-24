Policía Actúa Ante Exhibicionista en Tienda de Conveniencia

MONCLOVA, COAH.– Un depravado sujeto provocó la movilización de la Policía Municipal la mañana de ayer, luego de que hostigara a las empleadas de una tienda de conveniencia ubicada sobre la avenida Industrial, donde sin pudor alguno les mostró sus genitales.

El bochornoso hecho ocurrió alrededor de las 08:00 horas, cuando las trabajadoras del establecimiento de 24 horas, situado cerca del cruce con la avenida Huemac, notaron la presencia de un individuo que portaba un chaleco de seguridad de empresa. Sin mediar palabra, el hombre se bajó los pantalones y comenzó a realizar actos obscenos frente a las empleadas.

Las mujeres, aterradas y disgustadas por la situación, pidieron apoyo de inmediato a las autoridades a través del número de emergencias 911.

Elementos de la Policía Municipal acudieron al sitio, pero al arribar el sujeto ya había escapado del lugar al percatarse de que había sido descubierto.

Los uniformados realizaron recorridos por las calles aledañas en un intento por ubicar al degenerado, sin que se lograra dar con su paradero.