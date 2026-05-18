Volcadura de camión de carga provoca derrame de aceite en Mina: Protección Civil

MINA, NUEVO LEÓN.- La volcadura de un camión de carga registrada la mañana de este lunes sobre la carretera federal número 53 movilizó a cuerpos de auxilio y autoridades, luego de que la pesada unidad terminara fuera de la carpeta asfáltica y dejara un peligroso derrame de aceite en la zona.

El accidente ocurrió a la altura del kilómetro 70, donde automovilistas reportaron al número de emergencias la presencia del vehículo volcado a un costado de la carretera, generando preocupación entre quienes transitaban por el tramo.

De inmediato, elementos de Protección Civil del municipio de Mina se trasladaron al sitio para atender la contingencia y evitar que la situación derivara en un percance de mayores dimensiones.

A su llegada, los rescatistas confirmaron que, pese a lo aparatoso del accidente, no se registraron personas lesionadas, por lo que las labores se enfocaron en garantizar la seguridad vial y prevenir otro incidente.

Sin embargo, el fuerte accidente provocó un derrame de aceite sobre parte de la cinta asfáltica, situación que representó un serio riesgo para conductores, principalmente debido a las condiciones resbalosas del pavimento.

Personal de auxilio implementó maniobras preventivas en el área, mientras realizaban trabajos de contención y limpieza para evitar que otros vehículos perdieran el control al pasar por el sitio.

Las autoridades exhortaron a los automovilistas a extremar precauciones, reducir la velocidad y respetar las indicaciones del personal de emergencia, ya que las labores continuaban durante varias horas para eliminar cualquier riesgo sobre la transitada vía federal.