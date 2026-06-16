Derrumbe moviliza a Protección Civil en Monclova tras lluvias

MONCLOVA COAH.- Momentos de tensión y preocupación se vivieron entre habitantes de la zona centro de Monclova luego de que un derrumbe registrado tras las intensas lluvias movilizara a corporaciones de emergencia sobre la calle Rafael de la Fuente.

El incidente ocurrió en el tramo comprendido entre las calles Arista y Ocampo, donde la constante humedad acumulada en una ladera provocó el desprendimiento de tierra y rocas que comenzaron a deslizarse hacia la vialidad, generando alarma entre los residentes del sector.

Al percatarse del riesgo, vecinos realizaron de inmediato los reportes a los números de emergencia, advirtiendo sobre la posibilidad de que el derrumbe continuara avanzando y pusiera en peligro tanto a peatones como a las viviendas ubicadas en las inmediaciones.

Tras recibir el llamado, elementos de Seguridad Pública Municipal se trasladaron al lugar junto con personal del Cuerpo de Bomberos y Protección Civil de Monclova. Las corporaciones implementaron un operativo preventivo para resguardar la zona y evitar que personas o vehículos transitaran por el área afectada.

Las autoridades procedieron al acordonamiento del sitio mientras se realizaba una evaluación de los daños y de las condiciones del terreno, debido al riesgo de nuevos desprendimientos ocasionados por la saturación de agua en el cerro.

Afortunadamente, no se reportaron personas lesionadas ni daños en viviendas durante el incidente. Sin embargo, las autoridades exhortaron a la ciudadanía a mantenerse alejada del área y reportar cualquier movimiento inusual de tierra o rocas.

El derrumbe evidenció los riesgos que generan las lluvias intensas en sectores cercanos a laderas y cerros, por lo que Protección Civil mantendrá vigilancia en la zona para prevenir cualquier situación que pudiera poner en riesgo a la población.