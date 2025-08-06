Intervención policial en cruce de Monclova por vendedores ambulantes

MONCLOVA, COAH.– Un grupo de vendedores ambulantes y limpia parabrisas fue desalojado por las fuerzas de seguridad del cruce de los bulevares Francisco I. Madero y Harold R. Pape, tras generar molestias y preocupación entre conductores y peatones.

Algunos de los vendedores aprovechaban la luz roja del semáforo para ofrecer tunas, mientras que los limpia parabrisas se quedaban en medio de los carriles al cambiar el semáforo a verde, lo que provocaba tráfico y frustración entre los automovilistas.

Además, varios de ellos cubrían sus rostros con pañuelos o pasamontañas, lo que incrementaba la inquietud de los viajeros.

Los vendedores ambulantes fueron autorizados a retirarse con sus hieleras, pero los limpia parabrisas, quienes ya habían sido advertidos en varias ocasiones, fueron detenidos y trasladados a la Comandancia Municipal por una falta administrativa.

La intervención de las fuerzas de seguridad fue sorpresiva, ya que varias unidades llegaron al lugar con el objetivo de restablecer el orden y garantizar la seguridad vial en la zona.