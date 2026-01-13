Desalojo en colonia Occidental: Efraín Hernández Campacos actúa para proteger a familias

FRONTERA, COAHUILA.- El abogado Efraín Hernández Campacos, encargado de la defensa de los vecinos de la colonia Occidental, informó que se encuentran a la espera de recibir las copias de la resolución del amparo en revisión, mismas que serán presentadas ante el juez correspondiente este miércoles, como parte del proceso legal que se sigue en defensa de más de 30 familias ante la justicia federal.

El litigante señaló que, de manera paralela, se buscará entablar diálogo con la contraparte con el objetivo de que el procedimiento continúe conforme a derecho y se respeten las garantías de los habitantes asentados en el predio.

Hernández Campacos dio a conocer que el pasado lunes 12 de enero regresó maquinaria pesada con la intención de iniciar el retiro de bardas pertenecientes a algunos vecinos; sin embargo, explicó que la licenciada que representa a la familia Oyervides realizó una gestión para que dichas acciones fueran detenidas de manera temporal, al menos hasta este miércoles.

Trascendió que el proceso de desalojo llevado a cabo el pasado viernes en la colonia Occidental fue suspendido de manera total por orden del juez de la causa, Óscar Cadena, quien reconoció haber sido inducido a error por los abogados del empresario Gerardo Oyervides y su familia, al asegurarle que el terreno se encontraba desocupado y que únicamente existía una cabaña en el lugar.

No obstante, tras la presentación de documentación oficial que acredita la existencia de más de 30 familias asentadas en el predio, el juez determinó frenar cualquier acción de desalojo, mientras se analiza a fondo la situación jurídica del terreno y se resuelve el fondo del conflicto legal.