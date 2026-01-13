Empleada financiera agredida en Frontera

FRONTERA, COAH.– Lo que debía ser una simple visita de cobranza terminó convertida en una escena digna de nota roja, luego que una empleada de una financiera fue agredida, presuntamente, a tubazos por una mujer y su hija adolescente, cuando acudió a exigir el pago de una deuda en el fraccionamiento Nuevo Monterreal, en el municipio de Frontera.

Los hechos se registraron en la Privada 1 del citado sector, donde la trabajadora identificada como Dulce Evangelina Romo Leos, de 21 años de edad, llegó para realizar el cobro correspondiente, pero en lugar de recibir efectivo o una explicación, fue atacada de manera violenta por la deudora Blanca Irasema Durón González, de 31 años, y su hija menor de edad.

De acuerdo con las autoridades, a su llegada vieron las tres mujeres ya en el suelo, enfrascadas en una riña, jalándose del cabello y con lesiones visibles en el rostro, por lo que fue necesaria la intervención inmediata de los oficiales para controlar la situación.

Paramédicos acudieron al lugar y trasladaron a la empleada de la financiera a la Clínica 7 del IMSS en Monclova, donde ingresó para una valoración médica y descartar posibles lesiones de gravedad en la cabeza, derivadas del artero ataque recibido durante el altercado.

Por su parte, la menor identificada como Isis "N", de 17 años, fue llevada inicialmente al hospital por paramédicos de Bomberos Frontera, donde fue atendida por crisis nerviosa y golpes superficiales, siendo posteriormente dada de alta y trasladada junto con su madre a la Comandancia Municipal.

Blanca Irasema Durón González fue detenida en el lugar y puesta a disposición del Ministerio Público por el delito de riña, al igual que su hija y la empleada de la financiera, quienes quedaron sujetas a las investigaciones correspondientes para deslindar responsabilidades.

El caso quedó en manos de la autoridad ministerial, mientras la trabajadora permaneció bajo observación médica, custodiada por elementos policiacos, en tanto se determina la situación legal de las agresoras, en un episodio donde la deuda no se pagó con dinero, sino a tubazos.