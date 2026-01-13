Tumba luminaria y vuelca en el Salinas

FRONTERA, COAH.– El exceso de velocidad aunado al pavimento resbaladizo por las condiciones climáticas provocó un aparatoso accidente vial la mañana de este martes en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde un automovilista perdió el control de su unidad y terminó volcado sobre el camellón central luego de estrellarse contra una luminaria.

El percance se registró alrededor de las 06:50 horas, cuando Rolando Guadalupe Villarreal Hernández, de 40 años de edad y vecino de la colonia Tierra y Libertad en Monclova, se desplazaba con dirección a su centro de trabajo a bordo de un Ford Taurus color vino.

Al tomar una curva prolongada, el conductor no logró mantener el control del volante, impactándose primero contra el cordón del Libramiento. Tras el primer golpe, el vehículo comenzó a dar varias volteretas hasta terminar su trayectoria contra una luminaria instalada en el camellón central, la cual fue derribada por completo, dejando severos daños materiales tanto en la unidad como en la infraestructura urbana.

A pesar de la magnitud del accidente, el conductor únicamente presentó golpes diversos. Paramédicos de la Cruz Roja arribaron al sitio para brindarle atención prehospitalaria y, como medida preventiva, lo trasladaron a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, donde quedó bajo observación médica.

La Policía Estatal Coahuila tomó conocimiento del hecho

Elementos de la Policía Estatal Coahuila acudieron para tomar conocimiento de los hechos, realizar el peritaje correspondiente y controlar la circulación, que se vio parcialmente afectada durante varios minutos. Asimismo, se solicitó la presencia del Departamento de Alumbrado Público del municipio de Frontera, debido a que la luminaria derribada dejó cables energizados que representaban un riesgo para quienes transitaban por la zona.

El auto fue remolcado a un corralón por medio de una grúa, luego que las autoridades establecieron el croquis correspondiente.