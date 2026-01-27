Joven desaparecido en Monclova tras discusión familiar

MONCLOVA, COAH.— Un joven permanece desaparecido desde hace más de una semana, luego de salir de su domicilio tras una discusión con uno de sus hermanos, en medio de señalamientos por un presunto robo.
De acuerdo con familiares, el conflicto ocurrió dentro de la vivienda y fue escalando hasta que el joven decidió retirarse por su propia cuenta. Desde ese momento no se ha tenido ningún tipo de contacto con él, ni se conoce su paradero.
Ante la falta de noticias, los familiares difundieron el caso la tarde de ayer mediante un mensaje enviado por WhatsApp a este medio, solicitando apoyo de la ciudadanía para localizarlo. Indicaron que, por el momento, no darán mayores detalles sobre la discusión, limitándose a confirmar que fue el último hecho previo a su desaparición.
La familia comenzó a compartir una fotografía del joven con el objetivo de facilitar su identificación, mientras se mantiene la incertidumbre sobre si existe ya una denuncia formal ante las autoridades, situación que podría definirse en las próximas horas.
Cualquier información que ayude a ubicarlo puede ser clave. Sus familiares mantienen la esperanza de encontrarlo con vida y en buen estado de salud.