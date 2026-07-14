Desbordamiento de arroyo arrastra vehículos en Tecnotrim, Monclova

La fuerte corriente que se formó en el vado localizado frente a la empresa Tecnotrim arrastró tres automóviles. Policías evitaron que los propietarios se expusieran al intentar rescatarlos.

JAIME GUERRERO

MONCLOVA, COAH.- La intensa lluvia registrada este martes provocó que el arroyo ubicado frente a la empresa Technotrim se desbordara, arrastrando al menos tres vehículos que se encontraban estacionados en el sector sur de la ciudad.

Desbordamiento en Tecnotrim

La emergencia se registró sobre la calle Plan de Guadalupe, donde la fuerza de la corriente sorprendió a los propietarios de dos sedanes y un automóvil compacto, los cuales fueron arrastrados varios metros por el agua y terminaron con severos daños materiales.

Al percatarse de lo ocurrido, algunos ciudadanos descendieron hasta el cauce con la intención de recuperar sus unidades, pese al riesgo que representaba la fuerza del agua.

Intervención de la Policía Municipal

La situación movilizó de inmediato a elementos de la Policía Municipal, quienes llegaron al sitio para impedir que los propietarios continuaran exponiendo su integridad física e insistieron en que se retiraran del área de peligro. Los uniformados acordonaron la zona y mantuvieron vigilancia mientras disminuía el nivel del agua, evitando que se registraran personas lesionadas durante la contingencia.

Aunque los tres vehículos sufrieron importantes afectaciones, las autoridades confirmaron que el incidente no dejó víctimas. Asimismo, exhortaron a la población a no intentar rescatar automóviles atrapados por corrientes de agua y reportar este tipo de emergencias al sistema 911 para evitar tragedias.