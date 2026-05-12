Frontera: Hombre sufre descarga eléctrica en intento de robo de cableado

FRONTERA COAH.- La ambición por apoderarse de cableado de alta tensión terminó en tragedia para un presunto amante de lo ajeno, luego de que recibiera una brutal descarga eléctrica de 13 mil 800 volts cuando presuntamente intentaba robar cableado en las instalaciones de la radiofusora La Poderosa.

Los hechos se registraron durante la tarde de ayer en una propiedad conocida como "El Ranchito", ubicada en la colonia Elsa Hernández, en el municipio de Frontera, donde elementos de Seguridad Pública acudieron tras recibir el reporte de un intento de robo y daños en el inmueble.

Al arribar al sitio, los oficiales localizaron a un hombre tirado sobre el suelo, visiblemente desorientado y con severas lesiones provocadas por la descarga eléctrica. El sujeto fue identificado como Juan Ibarra, de 56 años de edad, quien permanecía inconsciente por momentos y afirmaba no saber dónde se encontraba.

Los policías detectaron quemaduras en distintas partes del cuerpo, por lo que solicitaron de inmediato el apoyo de paramédicos de la Cruz Roja. Tras brindarle los primeros auxilios, los socorristas trasladaron al lesionado de urgencia al Hospital Amparo Pape de Benavides, donde quedó internado bajo observación médica debido a la gravedad de las heridas.

De acuerdo con el reporte preliminar, el hombre habría manipulado cableado de alto voltaje al momento del accidente, recibiendo de lleno la descarga que lo dejó al borde de la muerte.

Por su parte, el encargado de la propiedad informó a las autoridades que acudirá ante el Ministerio Público para interponer la denuncia correspondiente por los daños y el presunto intento de robo registrado en el lugar.