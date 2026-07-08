Joven es mordido por Rottweiler al intentar salvar a su perro en Monclova

MONCLOVA, COAH.- El intento por proteger a su perro de un feroz ataque terminó con un joven hospitalizado, luego de ser mordido por dos perros de la raza Rottweiler que escaparon del control de la persona que los paseaba la noche del martes en la colonia Guadalupe.

El incidente ocurrió sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con la calle Cuatro Ciénegas, donde Juan Carlos caminaba acompañado de su perro de la raza corgi cuando fue sorprendido por los dos canes, que reaccionaron de manera agresiva al detectar la presencia del pequeño animal.

De acuerdo con testigos, los Rottweiler se lanzaron directamente contra el corgi. Para evitar que fuera despedazado, Juan Carlos lo cargó entre sus brazos, pero durante el forcejeo uno de los perros logró morderlo en el brazo derecho y posteriormente le provocó otra lesión en la pierna del mismo lado.

A pesar de las heridas, el joven consiguió poner a salvo a su mascota al introducirla en un automóvil estacionado. Sin embargo, los perros continuaron persiguiéndolo varios metros hasta que el propietario logró intervenir y sujetarlos.

Trascendió que los animales eran paseados por la hija de su dueño, Arturo Moya, quien no pudo contenerlos debido a la fuerza con la que reaccionaron. Finalmente, el propietario logró controlar a los Rottweiler y evitar que la agresión continuara.

Paramédicos del Cuerpo de Bomberos acudieron al lugar para brindarle los primeros auxilios a Juan Carlos y posteriormente lo trasladaron al Hospital de Especialidades, donde quedó bajo observación médica debido a las mordeduras que presentaba.

Elementos de la Policía Municipal tomaron conocimiento de lo ocurrido tanto en el sitio del ataque como en el hospital. El propietario de los perros informó que ambos cuentan con su esquema de vacunación vigente y aseguró que no representan riesgo de enfermedades como la rabia, aunque reconoció que suelen alterarse cuando tienen contacto con otros animales.

Finalmente, Arturo Moya se comprometió a hacerse cargo de los gastos médicos derivados de las lesiones sufridas por el joven.