Monclova: Hombre se descompensa y es atendido por paramédicos

MONCLOVA, Coah.- Un hombre terminó tendido sobre el pavimento luego de sufrir una descompensación de salud mientras caminaba por calles de la colonia 23 de Abril.

El afectado fue identificado como Florentino de León, de 58 años, quien se dirigía hacia su domicilio por la avenida Álamo.

Antes de llegar al cruce con la avenida Montessori, Florentino comenzó a sentirse mareado hasta perder el conocimiento y caer sobre el asfalto.

Vecinos que observaron al hombre inmóvil solicitaron la presencia de los cuerpos de emergencia, por lo que elementos policiacos y paramédicos de Cruz Roja Mexicana acudieron al lugar.

Los socorristas le brindaron los primeros auxilios y, durante la valoración, el hombre señaló que padecía problemas de presión arterial alta.

Debido a la descompensación, los paramédicos determinaron que requería una valoración médica más completa, por lo que fue trasladado a la Clínica 7 del IMSS.

Finalmente, Florentino quedó bajo atención de los especialistas, mientras los vecinos se retiraron del lugar después de confirmar que había recibido ayuda.