Monclova: Recuperan sillas robadas del negocio de Tacos

MONCLOVA, COAH.- Varias sillas que habían sido sustraídas de un negocio de tacos fueron recuperadas por elementos de la Policía Municipal Preventiva, luego de que el presunto responsable abandonara el botín al detectar la presencia policial.

El reporte se recibió alrededor de las 03:11 horas, cuando se alertó sobre un robo en el establecimiento "Taco El Chingón", ubicado sobre la avenida Los Reyes, cerca del Panteón Guadalupe.

De acuerdo con el reporte, un sujeto habría tomado varias sillas del negocio y las trasladó hacia la parte posterior de un gimnasio, donde comenzó a esconderlas en distintos puntos.

Los oficiales se movilizaron al sector y emprendieron la búsqueda del sospechoso, quien ingresó al área del panteón. Como características, se indicó que vestía pantalón café y playera azul con franjas blancas.

Al percatarse de la presencia de las unidades policiales, el individuo emprendió la huida y dejó abandonadas las sillas, algunas de ellas tiradas en el sector y otras ocultas.

Los elementos realizaron un recorrido por los alrededores en busca del presunto responsable, pero no lograron localizarlo.

Finalmente, las sillas fueron recuperadas y aseguradas por los oficiales para posteriormente ser entregadas al propietario del negocio, quien pudo recuperar sus pertenencias.

Las autoridades continuaron con las investigaciones correspondientes para tratar de identificar y localizar al responsable.