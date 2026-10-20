Hallan droga oculta en llantas de taxi

MONCLOVA, COAH.- Tres personas fueron detenidas por elementos de la Policía Municipal, luego de que presuntamente localizaran más de 20 paquetes con narcóticos ocultos en las llantas de un taxi que circulaba por calles de Monclova.

El aseguramiento se registró durante un recorrido por la zona Centro, cuando los oficiales detectaron un vehículo blanco de alquiler que se dirigía hacia el sector Oriente de la ciudad y cuyos neumáticos presentaban características que les parecieron inusuales.

Ante las sospechas, los uniformados interceptaron la unidad y realizaron una inspección, en la que encontraron más de 20 paquetes escondidos en el interior de las llantas.

Detalles de la detención

En el vehículo viajaban el conductor, de apellido Iracheta, así como Enrique Gerardo Morales Rojas, de 50 años, y su pareja, Ana María, de 39.

De acuerdo con la información preliminar, los envoltorios contenían sustancias con características similares a las del cristal y la marihuana. Sin embargo, corresponderá a las autoridades ministeriales determinar su composición y cantidad exactas.

Sustancias encontradas

Tras el hallazgo, los tres ocupantes fueron detenidos y el taxi quedó asegurado junto con los paquetes localizados.

Posteriormente, las personas detenidas y los indicios fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República (FGR), instancia que continuará con las investigaciones para esclarecer los hechos y determinar la situación jurídica de los involucrados.