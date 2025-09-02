Destituyen a dos policías de Frontera por corrupción

FRONTERA, COAH.- Dos elementos de la Policía Municipal de Frontera fueron destituidos este 2 de septiembre tras comprobarse su participación en actos de corrupción durante el ejercicio de sus funciones, informó la Secretaría de Seguridad Pública de Coahuila (SSP), que además anunció que el caso será turnado a la Fiscalía General del Estado.

La dependencia estatal señaló que la baja fue inmediata, como parte de una estrategia integral para depurar las corporaciones locales y reforzar la confianza de la ciudadanía en sus cuerpos de seguridad. "La Policía Estatal mantiene un compromiso firme con la transparencia y el respeto a la ley. No se permitirá que actos individuales manchen la imagen de nuestras instituciones", señaló la SSP en un comunicado oficial.

De acuerdo con la información, la investigación interna permitió confirmar las irregularidades cometidas por los exagentes, por lo que además de su destitución, se dará vista al Ministerio Público para que determine si enfrentan cargos penales.

Con esta acción, la Secretaría busca sentar un precedente contra la impunidad policiaca y enviar un mensaje claro de cero tolerancia a la corrupción dentro de las corporaciones.

El procedimiento legal continuará bajo responsabilidad de la Fiscalía General del Estado, mientras la SSP adelantó que reforzará los mecanismos de control interno para evitar que situaciones similares se repitan en otras regiones de Coahuila.