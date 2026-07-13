Mujer sufre desvanecimiento en Monclova: Norma fue atendida

MONCLOVA, COAH.- Una mujer resultó lesionada luego de sufrir un aparente desvanecimiento mientras caminaba por calles de la colonia Asturias, al sur de Monclova, lo que movilizó a paramédicos de la Cruz Roja Mexicana y elementos de Seguridad Pública la tarde de este lunes.

El reporte fue recibido minutos antes de las 17:00 horas, cuando vecinos solicitaron apoyo al observar a una persona tendida sobre el pavimento en el cruce de las calles Sara Múzquiz y Rubén Moreira Cobos, sin posibilidad de incorporarse por sus propios medios.

Al arribar al lugar, los socorristas localizaron a la mujer consciente y con golpes derivados de la caída. De inmediato iniciaron la valoración prehospitalaria para descartar lesiones de gravedad, mientras policías preventivos resguardaban el área y recababan información sobre el incidente.

La afectada se identificó como Norma, quien explicó que caminaba hacia su domicilio, ubicado a corta distancia del sitio, cuando comenzó a nublársele la vista y perdió el equilibrio, cayendo sobre el pavimento. De acuerdo con su versión y con las primeras diligencias, en el hecho no estuvo involucrado ningún vehículo ni otra persona.

Tras estabilizarla, los paramédicos determinaron su traslado a un hospital para realizar estudios médicos que permitan descartar lesiones internas y establecer la causa del desvanecimiento.

Las autoridades informaron que, con base en las primeras indagatorias, el caso fue considerado un accidente fortuito. No obstante, recomendaron a la lesionada someterse a una valoración médica integral para identificar el origen del episodio y prevenir que una situación similar vuelva a poner en riesgo su integridad.