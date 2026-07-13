Fallece mujer de la tercera edad en clínica IMSS tras ser trasladada por su familia

FRONTERA, COAH.- Una mujer de la tercera edad perdió la vida antes de recibir atención médica, luego de que sus familiares la trasladaran de emergencia a la Clínica 9 del Instituto Mexicano del Seguro Social, en un desesperado intento por salvarle la vida.

Los hechos se registraron alrededor de las 20:40 horas del domingo, cuando los familiares de Guadalupe Rodríguez, de 74 años, la sacaron de su domicilio ubicado en la colonia Morelos al percatarse de que no respondía y su estado de salud era crítico.

Ante la urgencia, decidieron llevarla en un vehículo particular hasta la Clínica 9 del IMSS; sin embargo, al arribar al nosocomio y ser valorada por el personal médico, se confirmó que ya no contaba con signos vitales.

Tras la confirmación del fallecimiento, el personal del hospital notificó a las autoridades, por lo que elementos de la Policía Municipal acudieron para tomar conocimiento de los hechos y resguardar el área.

Posteriormente, detectives de la Agencia de Investigación Criminal se entrevistaron con los familiares, quienes informaron que la mujer padecía enfermedades crónicas como diabetes e hipertensión, padecimientos que presuntamente influyeron en su deceso.

Luego de las diligencias correspondientes y al descartarse huellas de violencia en el cuerpo, las autoridades ordenaron el traslado de los restos al Servicio Médico Forense para la práctica de los procedimientos legales, antes de ser entregados a sus seres queridos para los servicios funerarios.