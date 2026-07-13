Bomberos controlan incendio en taller mecánico de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La movilización de elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos y de la Policía Municipal se registró la mañana de este lunes tras el reporte de un incendio al interior de un taller mecánico ubicado sobre la carretera estatal número 24, que comunica de Monclova con Candela.

La emergencia fue reportada alrededor de las 08:00 horas en un inmueble localizado sobre el Libramiento Eliseo Mendoza Berrueto, pasando la colonia José de las Fuentes, donde un ciudadano alertó al Sistema Estatal de Emergencias al observar una intensa columna de humo y llamas dentro del establecimiento.

Ante el temor de que el fuego alcanzara otros vehículos y provocara una explosión, los cuerpos de auxilio se desplazaron de inmediato al sitio.

Al arribar, los bomberos confirmaron que el incendio se concentraba en un vehículo tipo todoterreno que se encontraba dentro del taller. Los vulcanos iniciaron las maniobras para sofocar las llamas, logrando evitar que el fuego se extendiera al resto de los automotores y estructuras del lugar.

Aunque la unidad quedó prácticamente destruida por el incendio, no se reportaron personas lesionadas ni fue necesario evacuar inmuebles cercanos.

Una vez controlada la emergencia, los elementos del Heroico Cuerpo de Bomberos realizaron labores de enfriamiento para eliminar cualquier riesgo de que el fuego se reavivara, mientras que las autoridades iniciaron las investigaciones para determinar el origen del siniestro.