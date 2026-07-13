Solidaridad de vecinos permite que hombre extraviado regrese a su hogar
La rápida movilización de los ciudadanos fue clave para localizar al adulto mayor perdido en Monclova.
MONCLOVA, COAH.- La solidaridad de vecinos y la rápida difusión de su fotografía en grupos de seguridad permitieron que un adulto mayor, quien deambulaba desorientado y sin recordar dónde vivía, pudiera regresar sano y salvo con su familia la tarde de este lunes.
La movilización comenzó cuando ciudadanos reportaron que el hombre se encontraba confundido sobre la avenida Huemac, sin poder proporcionar datos sobre su domicilio ni la forma de regresar a casa.
Ante la situación, el adulto mayor fue resguardado en una gasera por ciudadanos mientras se solicitaba el apoyo de las autoridades y se compartía su fotografía en grupos vecinales del sector sur de la ciudad, con la esperanza de identificarlo.
Minutos después, habitantes de la calle Maxtla, en la colonia Ciudad Deportiva, reconocieron al hombre y notificaron a su esposa sobre su paradero.
La familia acudió de inmediato al sitio para reencontrarse con el adulto mayor, quien finalmente fue llevado de regreso a su domicilio sin que presentara lesiones o complicaciones de salud.
Gracias a la coordinación entre ciudadanos y autoridades, el caso tuvo un desenlace favorable, evitando que el hombre permaneciera extraviado por más tiempo.