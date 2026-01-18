Hombre arrestado tras robo en establecimiento de Monclova

MONCLOVA, COAH.- La rápida intervención de elementos de Seguridad Pública Municipal permitió la detención de un presunto ladrón la tarde de ayer, luego que fue sorprendido cuando llevaba consigo un acumulador que acababa de ser robado de un establecimiento comercial ubicado al norte de la ciudad.

Los hechos se registraron durante un recorrido de vigilancia preventiva sobre el bulevar Harold R. Pape, a la altura del cruce con la avenida Montessori, en la colonia Jardines del Montessori. En ese punto, los oficiales detectaron a un sujeto que, al notar la presencia de la patrulla, adoptó una actitud nerviosa e intentó evadir a la autoridad, lo que llamó de inmediato la atención de los uniformados.

Al marcarle el alto para una revisión preventiva, el individuo fue identificado como Rodolfo Rafael Rodríguez Ramos, de 25 años de edad, vecino de la colonia 5 de Abril. Durante la inspección, los policías observaron que llevaba en sus manos un acumulador automotriz, sin poder explicar de manera coherente su procedencia.

Cuestionado por los oficiales, el joven terminó por admitir que minutos antes había ingresado por la parte trasera del negocio denominado "Tres Guerras", de donde sustrajo el acumulador, aprovechando la falta de vigilancia en el área.

Ante el señalamiento directo y al encontrarse frente a un delito en flagrancia, los elementos municipales procedieron a su aseguramiento y traslado a las celdas preventivas, donde quedó bajo resguardo. Posteriormente, el presunto responsable fue puesto a disposición del Ministerio Público, autoridad que se encargará de integrar la carpeta de investigación correspondiente por el delito de robo y definir su situación legal conforme a derecho.