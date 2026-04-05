Violencia familiar en Monclova: albañil detenido por agredir a su pareja

MONCLOVA, COAH.— Lo que inició como una discusión en plena madrugada terminó con un albañil detenido y consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres, luego de presuntamente agredir físicamente a su pareja sentimental en un domicilio de la colonia Hipódromo.

Los hechos ocurrieron durante las primeras horas de este sábado, cuando José Zamarripa, de 37 años, comenzó a discutir con su pareja Carolina. La pelea escaló rápidamente y, según los primeros reportes, el hombre terminó golpeando a la mujer hasta provocarle lesiones visibles.

Los gritos alertaron a los vecinos, quienes, temiendo por la integridad de la víctima, llamaron de inmediato al 911 para solicitar ayuda. Paramédicos acudieron en auxilio de la víctima.

Minutos después, elementos de la Policía Municipal arribaron al domicilio y pusieron a salvo a Carolina, al tiempo que aseguraban al agresor. José fue trasladado a la Comandancia Municipal, donde quedó detenido y posteriormente consignado ante el Centro de Justicia y Empoderamiento para las Mujeres bajo el cargo de violencia familiar.

Los vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar los gritos de Carolina, quien sufrió lesiones visibles por la agresión de José.