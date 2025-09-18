Detienen a 2 en cateo en la 'Occi'

FRONTERA, COAH.- Un fuerte operativo encabezado por la Fiscalía General del Estado (FGE) y apoyado por corporaciones de los tres niveles de gobierno derivó en la captura de dos individuos que eran buscados por su presunta participación en delitos de robo.

El cateo se llevó a cabo la noche del miércoles en un domicilio señalado ubicado en la avenida Occidental de la colonia Occidental en Frontera, dentro de una investigación en curso.

Para garantizar el éxito de la intervención y evitar cualquier intento de fuga, se desplegaron elementos de la Policía Estatal Coahuila, la Agencia de Investigación Criminal, la Policía Municipal y efectivos del Ejército Mexicano, quienes resguardaron el perímetro durante la diligencia.

Fuentes oficiales señalaron que la acción se sustentó en una orden judicial obtenida a partir de pruebas recabadas en semanas recientes, lo que permitió ubicar el inmueble y proceder legalmente. Al interior fueron asegurados los dos sujetos, quienes de inmediato quedaron bajo arresto.

Los detenidos fueron trasladados bajo un dispositivo de seguridad reforzado a las instalaciones del C4, donde permanecen en celdas preventivas hasta que un Juez de Control determine su situación jurídica en las próximas horas.