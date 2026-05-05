Detienen a hombre en Monclova por confusión en intento de robo

MONCLOVA, COAH.– Lo que parecía el robo de una motocicleta en pleno centro de la ciudad terminó siendo una escena provocada por el exceso de alcohol, lo que derivó en la detención preventiva de un hombre durante la madrugada.

Los hechos se registraron cerca de la 01:00 horas sobre la calle Venustiano Carranza, a unos metros del cruce con Cuauhtémoc, donde testigos reportaron a un sujeto que aparentemente intentaba llevarse una motocicleta.

Elementos de la Policía Municipal acudieron de inmediato al sitio y se entrevistaron con el señalado, identificado como Juan Pablo, de 45 años, quien presentaba un evidente estado de ebriedad.

De acuerdo con su versión, momentos antes había salido de un bar de la zona, donde convivió por varias horas. Al intentar retirarse, buscó encender su motocicleta Italika color negro, pero su estado inconveniente le impedía hacerlo con normalidad.

La escena llamó la atención de personas cercanas, quienes interpretaron la situación como un posible intento de robo y decidieron dar aviso a las autoridades.

Tras verificar la situación, los oficiales confirmaron que el hombre era el legítimo propietario de la unidad, ya que contaba con las llaves y la documentación correspondiente, descartando cualquier hecho delictivo.

Sin embargo, debido a las condiciones en que se encontraba, los uniformados consideraron que no era seguro que condujera, por lo que procedieron a trasladarlo a la comandancia municipal, donde quedó a disposición del juez calificador por una falta administrativa.

El incidente no pasó a mayores, aunque dejó en evidencia los riesgos de manejar bajo los efectos del alcohol, motivo por el cual las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía a actuar con responsabilidad.