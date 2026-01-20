Frontera: Hombre sufre agresión violenta en la vía pública

FRONTERA, COAH.- Un violento ataque movilizó a corporaciones de auxilio y seguridad la tarde de ayer en la colonia Diana Laura, en el municipio de Frontera, luego de que un hombre fuera brutalmente agredido con un objeto contundente, presuntamente un bate, resultando con una lesión en la cabeza.

De acuerdo con la información recabada en el lugar, el afectado fue identificado como Ricardo Alvarado Sánchez, de 38 años de edad, con domicilio en la calle Policarpio número 408, en el mismo sector. El hombre se dirigía a su vivienda cuando fue sorprendido por un sujeto que salió de manera repentina y, sin mediar palabra, comenzó a atacarlo de forma violenta.

El agresor le propinó varios golpes, uno de ellos directo en la cabeza, provocando que Ricardo cayera lesionado sobre la vía pública. Tras la agresión, el responsable se dio a la fuga con rumbo desconocido.

Vecinos del sector, al percatarse de lo ocurrido y observar al hombre herido, solicitaron de inmediato el apoyo a través del número de emergencias. Minutos más tarde arribaron paramédicos del GRUM, quienes brindaron los primeros auxilios al lesionado y confirmaron que presentaba una herida contundente en la cabeza, por lo que fue valorado en el lugar.

Elementos de Seguridad Pública acudieron para acordonar el área y recabar información, mientras que detectives de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General del Estado iniciaron las diligencias correspondientes para tratar de ubicar al agresor y esclarecer los hechos.