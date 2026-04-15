Detienen a hombre por agredir a sus padres en Monclova

MONCLOVA, COAH.– Un episodio de violencia familiar encendió las alarmas la tarde de este miércoles en la colonia Curva de Juan Sánchez, donde un sujeto fue detenido tras agredir a sus propios padres y amenazar de muerte a su madre con un cuchillo.

Los hechos se registraron alrededor de las 16:20 horas en un domicilio ubicado sobre la calle 5, donde vecinos reportaron una situación violenta al interior de la vivienda. Elementos de la Policía Preventiva Municipal acudieron de inmediato al lugar.

Al arribar, los oficiales se entrevistaron con una mujer que, visiblemente alterada, denunció que su hijo, Saúl Barboza Saavedra, de 28 años, había comenzado a comportarse de manera agresiva en los últimos días, presuntamente bajo el influjo de sustancias.

La situación se salió de control cuando el sujeto comenzó a discutir por un motivo menor y, en medio del altercado, lanzó un vaso y golpeó a su propio padre, derribándolo en la cocina.

Al intentar intervenir, la madre fue sujetada con fuerza por su hijo, quien además tomó un cuchillo y la amenazó de muerte, advirtiéndole que no defendiera a su pareja.

Ante el riesgo inminente, la mujer solicitó apoyo a las autoridades y permitió el ingreso de los uniformados al domicilio, donde señalaron directamente al agresor.

El sujeto fue asegurado en el lugar sin que se registraran mayores incidentes. Durante la revisión, los oficiales le encontraron fajado a la cintura un cuchillo, el cual fue asegurado como evidencia.

Saúl Barboza Saavedra fue trasladado a las instalaciones de Seguridad Pública para su certificación médica y posteriormente puesto a disposición del Ministerio Público, donde enfrentará cargos por violencia familiar y lo que resulte.