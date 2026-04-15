En la 'Occi' Hallan cadáver en camioneta

FRONTERA, COAH.– Un silencioso y doloroso final quedó al descubierto la mañana de este miércoles en la colonia Occidental, donde el cuerpo sin vida de un hombre fue localizado en avanzado estado de descomposición al interior de una camioneta en la que, según vecinos, solía pasar las noches.

El hallazgo ocurrió cerca de las 11:00 horas sobre la calle Oaxaca, entre las calles Soledad y Pedro Pruñeda, cuando un vecino, movido por la inquietud por la quietud prolongada de una camioneta roja estacionada, decidió asomarse al interior, moviendo varios cartones que cubrían las ventanas.

Lo que encontró fue una escena estremecedora: el hombre ya no contaba con signos vitales y su cuerpo evidenciaba un avanzado estado de descomposición, lo que pudo derivarse de su deteriorado estado de salud.

De inmediato, el reporte movilizó a elementos de la Policía Municipal, quienes acudieron al sitio y solicitaron el apoyo de paramédicos del Cuerpo de Bomberos. Fueron los socorristas quienes confirmaron el deceso.

Acciones de la autoridad

La zona fue acordonada con cinta amarilla mientras los oficiales realizaban las primeras diligencias, entrevistándose con vecinos que, consternados, comenzaron a relatar lo que sabían del ahora fallecido.

No pasó mucho tiempo para que el hombre fuera identificado de manera extraoficial como "Beto", de aproximadamente 40 años, quien —según versiones— atravesaba por una vida complicada marcada por problemas de alcoholismo, situación que lo habría llevado a vivir prácticamente en la calle y a refugiarse en su vehículo tras ser, presuntamente, corrido de su casa por su padre.

Algunos habitantes señalaron que fue visto por última vez el martes, deambulando por el sector. Nadie imaginó que horas después sería encontrado sin vida, en soledad, dentro de la unidad que se había convertido en su único refugio.

Detalles confirmados

Elementos de la Agencia de Investigación Criminal y personal de Servicios Periciales de la Fiscalía General del Estado arribaron al lugar para procesar la escena, recabar evidencias y ordenar el levantamiento del cuerpo.

El cadáver fue trasladado al Servicio Médico Forense, donde se le practicará la necropsia de ley para determinar con exactitud las causas de su muerte.

El caso dejó un ambiente de tristeza entre vecinos, quienes, más allá del impacto del hallazgo, no pudieron evitar reflexionar sobre la dura realidad que enfrentaba el hombre en sus últimos días.