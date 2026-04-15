Lo 'saca' curva y vuelca en el Salinas

FRONTERA, COAH.– Un aparatoso accidente se registró la tarde de este miércoles sobre el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, luego que el conductor de una camioneta Jeep Grand Cherokee perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, dejando la unidad completamente destrozada.

El percance ocurrió a la altura de la quinta La Chula, donde automovilistas reportaron la volcadura, lo que movilizó a elementos de la Policía Estatal Coahuila.

Al arribar, los oficiales localizaron la camioneta Jeep Grand Cherokee color arena volcada sobre el camellón central, con severos daños en su carrocería, reflejo de la magnitud del accidente.

El accidente ocurrió en el Libramiento Carlos Salinas de Gortari, donde la camioneta quedó volcada.

De acuerdo con el peritaje preliminar, la unidad circulaba de norte a sur, es decir, de Frontera hacia Monclova, cuando al tomar una curva pronunciada a exceso de velocidad, el conductor perdió el control y terminó saliéndose del camino hasta volcar.

El conductor perdió el control al tomar una curva a exceso de velocidad, según el peritaje.

En el lugar no se encontró a ninguna persona, lo que en un principio generó incertidumbre entre las autoridades. Sin embargo, trascendió posteriormente a través de redes sociales que la camioneta era conducida por un hombre, quien habría sido auxiliado por otros automovilistas tras el accidente y se retiró del sitio por sus propios medios.

A pesar de la magnitud del accidente, no se reportaron heridos de gravedad.

Pese a la magnitud del percance, no se reportaron personas lesionadas de gravedad, quedando únicamente daños materiales de consideración.

Elementos estatales realizaron las diligencias correspondientes para el deslinde de responsabilidades, mientras que la unidad fue retirada con el apoyo de una grúa.