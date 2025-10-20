Siete personas detenidas tras confrontación en colonia Independencia de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una violenta pelea entre dos grupos de jóvenes desató la movilización policiaca durante la madrugada del domingo y culminó con la detención de siete rijosos en calles de la colonia Independencia.

El conflicto estalló poco después de las 03:00 horas, cuando un grupo de muchachos que había salido de la feria caminaba rumbo a la colonia San Salvador.

Al llegar a la avenida Estadio, en el cruce con la calle Rubén Jaramillo, se toparon con otro grupo con quienes, presuntamente, ya existían rencillas previas.

Tras intercambiar insultos, la confrontación escaló rápidamente a golpes, generando alboroto en la vía pública.

Testigos dieron aviso a los policías municipales que realizaban rondines de vigilancia en las inmediaciones de la feria.

Los uniformados intervinieron de inmediato para separar a los involucrados y evitar que la riña pasara a mayores.

En la trifulca participaron al menos 15 jóvenes, pero solo siete pudieron ser asegurados en el sitio. El resto escapó entre las calles cercanas aprovechando la confusión.

Los detenidos fueron esposados y trasladados en patrullas a la Comandancia Municipal, donde quedaron encerrados durante el resto de la madrugada, a la espera de que las autoridades definan responsabilidades y posibles sanciones administrativas.

Trascendió que ninguno de los participantes resultó con heridas de consideración, aunque se reportaron daños menores en ropa y accesorios producto de los golpes.