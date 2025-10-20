Contactanos
Hora Cero

Siete personas detenidas tras confrontación en colonia Independencia de Monclova

Siete personas son detenidas en calles de la colonia Independencia de Monclova tras una confrontación entre jóvenes.

Por Brenda Rebolloso - 20 octubre, 2025 - 07:38 p.m.
Siete personas detenidas tras confrontación en colonia Independencia de Monclova

MONCLOVA, COAH.- Una violenta pelea entre dos grupos de jóvenes desató la movilización policiaca durante la madrugada del domingo y culminó con la detención de siete rijosos en calles de la colonia Independencia.

El conflicto estalló poco después de las 03:00 horas, cuando un grupo de muchachos que había salido de la feria caminaba rumbo a la colonia San Salvador.

Al llegar a la avenida Estadio, en el cruce con la calle Rubén Jaramillo, se toparon con otro grupo con quienes, presuntamente, ya existían rencillas previas.

Tras intercambiar insultos, la confrontación escaló rápidamente a golpes, generando alboroto en la vía pública.

Testigos dieron aviso a los policías municipales que realizaban rondines de vigilancia en las inmediaciones de la feria.

Los uniformados intervinieron de inmediato para separar a los involucrados y evitar que la riña pasara a mayores.

En la trifulca participaron al menos 15 jóvenes, pero solo siete pudieron ser asegurados en el sitio. El resto escapó entre las calles cercanas aprovechando la confusión.

Los detenidos fueron esposados y trasladados en patrullas a la Comandancia Municipal, donde quedaron encerrados durante el resto de la madrugada, a la espera de que las autoridades definan responsabilidades y posibles sanciones administrativas.

Trascendió que ninguno de los participantes resultó con heridas de consideración, aunque se reportaron daños menores en ropa y accesorios producto de los golpes.

Únete a nuestro canalArtículos Relacionados