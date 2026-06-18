Mujer es detenida en Monclova tras conflicto con la policía

MONCLOVA, COAH.- Una mujer terminó tras las rejas la noche del jueves luego de protagonizar un altercado con elementos de la Policía Preventiva Municipal sobre la avenida Las Torres, donde presuntamente lanzó amenazas contra los uniformados.

Los hechos se registraron alrededor de las 21:00 horas sobre la avenida Revolución Mexicana, a la altura de la Casa Meced, cuando oficiales que realizaban labores de vigilancia detectaron una conducta agresiva por parte de una mujer que se encontraba en la vía pública.

De acuerdo con el informe policial, la joven comenzó a dirigirse de manera hostil hacia los agentes, situación que llamó la atención de los uniformados, quienes descendieron de la unidad para entrevistarse con ella y tratar de controlar la situación.

Sin embargo, la actitud de la mujer continuó escalando y, tras varios minutos de diálogo, los oficiales determinaron proceder con su aseguramiento por la probable comisión del delito de amenazas.

La detenida fue identificada como Yohana Galilea Rivas, de 23 años de edad, vecina de la colonia 21 de Marzo, quien fue informada de sus derechos antes de ser trasladada a las instalaciones de Seguridad Pública Municipal.

Posteriormente quedó a disposición de las autoridades correspondientes, quienes se encargarán de determinar su situación legal y establecer si existen elementos suficientes para integrar una carpeta de investigación por los hechos ocurridos.

La intervención policial se realizó sin que se reportaran personas lesionadas o daños materiales, limitándose el incidente a un conflicto verbal que derivó en la detención de la joven.