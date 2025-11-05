Detenido en Monclova fronterense por consumo de drogas

MONCLOVA, COAH.- Un fronterense de 35 años fue detenido la tarde de ayer por elementos de la Policía Preventiva de Monclova, luego de ser sorprendido consumiendo drogas en la calle mientras rondaba de manera sospechosa las viviendas del Fraccionamiento Los Reyes, lo que provocó su aseguramiento y posterior traslado a la Comandancia Municipal.

La detención ocurrió en la calle Mártires de Chicago, en el Fraccionamiento Los Reyes, cuando los oficiales patrullaban la zona y observaron a Saúl Flores Briones, vecino de la colonia Nuevo Monterreal, en Frontera, en actitud sospechosa.

Al acercarse, los policías sorprendieron al hombre consumiendo sustancias ilícitas.

Flores Briones, quien no presentó resistencia al momento de su arresto, fue trasladado a la Comandancia Municipal y quedó a disposición de las autoridades para los procedimientos legales correspondientes.

El fronterense quedó en manos del juez calificador en turno, quien se encargaría de resolver su situación legal, ordenando su remisión a las celdas por espacio de varias horas.