Mujer detenida en Monclova por altercado con vecina equivocada

MONCLOVA, COAH.- Una noche de disturbios y confusión terminó con una mujer tras las rejas de Seguridad Pública luego de ir a buscar pleito a la 'vecina equivocada' en la colonia Manuel Briano.

Aracely Guadalupe Gámez, de 32 años de edad, residente de la colonia 21 de Marzo, fue detenida la noche de ayer tras protagonizar un escandaloso altercado en calles de dicha colonia.

El incidente ocurrió cerca de las 23:40 horas, cuando Aracely llegó a la casa de una mujer en la colonia Manuel Briano para reclamarle por motivos aún desconocidos.

Según los informes, la mujer armó un gran escándalo en el exterior, provocando ruido y molestias a los vecinos de la zona.

Sin embargo, en un giro irónico, Aracely pronto se dio cuenta de que había cometido un error: la casa a la que se dirigía no era la de la persona que le había causado su enojo, sino una equivocada.

A pesar de la confusión, la mujer continuó con su actitud alterada, lo que provocó que los vecinos, cansados de los disturbios, llamaran a la Policía.

Cuando los oficiales municipales llegaron al lugar, Aracely ya había sido identificada como la causante del escándalo.

La mujer fue arrestada y trasladada a las instalaciones de la Comandancia Municipal, donde quedó detenida bajo una falta administrativa por alteración del orden.

Aunque la detención fue un resultado inesperado para Aracely, la confusión inicial con la vecina equivocada y su comportamiento la llevaron directamente tras las rejas, donde permanecerá hasta que se resuelva su situación.